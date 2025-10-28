DRM – Novanta equipaggi al via del Lausitz Rallye
Tra i protagonisti attesi per l’ultimo atto del campionato tedesco Julius Tannert su Skoda Fabia RS Rally2, insieme a big del panorama europeo come Kremer, Kreim e Matulka. In gara anche molti giovani talenti. Saranno novanta gli equipaggi iscritti al Lausitz Rallye, appuntamento conclusivo del Campionato Tedesco Rally (DRM) e del FIA European Rally Trophy . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
