DRM – Novanta equipaggi al via del Lausitz Rallye

Tuttorally.news | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i protagonisti attesi per l’ultimo atto del campionato tedesco Julius Tannert su Skoda Fabia RS Rally2, insieme a big del panorama europeo come Kremer, Kreim e Matulka. In gara anche molti giovani talenti. Saranno novanta gli equipaggi iscritti al Lausitz Rallye, appuntamento conclusivo del Campionato Tedesco Rally (DRM) e del FIA European Rally Trophy . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

