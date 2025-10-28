In un’epoca dominata da frenesia e competizione, Dream Garden si presenta come un piccolo miracolo di calma e contemplazione. Questo gioco di simulazione rilassante invita il giocatore a creare il proprio angolo di serenità, un giardino in miniatura dove la fantasia si intreccia con la pace interiore. È un’esperienza che non chiede riflessi pronti o punteggi da battere, ma solo tempo, sensibilità e desiderio di bellezza. Nel cuore del gioco c’è la possibilità di costruire e personalizzare diorami da giardino, combinando elementi naturali e decorazioni zen in completa libertà. Si può disegnare un sentiero di sabbia, scavare stagni adornati di ninfee, posizionare alberi, cespugli, rocce e lanterne, oppure lasciarsi guidare dall’istinto e “dipingere” il paesaggio con lo strumento pennello, che permette di plasmare il terreno come se fosse argilla viva. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Dream Garden Recensione: Un rifugio digitale per la mente