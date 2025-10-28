Dramma Josep Pepo Martinez travolge l’81enne in carrozzina Paolo Saibene | cosa è successo
La tragedia a Fenegrò, il portiere dell’Inter si stava recando ad Appiano Gentile. Tragedia a Fenegrò, in provincia di Como. Paolo Saibene, 81 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada con la sua carrozzina elettrica intorno alle 9:43 di martedì 28 ottobre. Alla guida del veicolo c’era Josep “Pepo” Martinez, secondo portiere dell’Inter, che si stava recando ad Appiano Gentile per l’allenamento. L’ incidente è avvenuto intorno alle 9.40. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Cantù, l’anziano stava procedendo lungo la pista ciclabile su una carrozzina a quattro ruote quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha abbandonato il percorso protetto finendo sulla carreggiata opposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
