Dramma Dettwiler il dottor Charte | Pressione sul cranio e tachicardie vi spiego come sta

Il medico del Motomondiale fa il punto sui due piloti finiti a terra durante il giro di schieramento: “Asportata la milza a Noah, che resta sottoposto a ventilazione meccanica. Rueda, invece, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, lo opererò alla mano fratturata”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma Dettwiler, il dottor Charte: "Pressione sul cranio e tachicardie, vi spiego come sta"

