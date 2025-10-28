Dramma Dettwiler il dottor Charte | Pressione sul cranio e tachicardie vi spiego come sta

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico del Motomondiale fa il punto sui due piloti finiti a terra durante il giro di schieramento: “Asportata la milza a Noah, che resta sottoposto a ventilazione meccanica. Rueda, invece, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, lo opererò alla mano fratturata”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

