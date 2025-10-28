Dramma a San Giorgio del Sannio | trovato senza vita nel proprio appartamento
Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma a San Giorgio del Sannio in via Falcone-Borsellino. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. L’uomo, che viveva da solo, non dava più notizie di sé ed il fratello, preoccupato per tali silenzi, ha allertato i Vigili del Fuoco. I caschi rossi dunque sono intervenuti e sono penetrati nell’abitazione utilizzando una autoscala. Una volta dentro l’appartamento, i Vigili hanno ritrovato il corpo dell’uomo che non dava segni di vita. Purtroppo sono risultati vani i soccorsi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno avviato i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
