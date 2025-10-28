Down Cemetery Road il trailer della nuova serie thriller con Emma Thompson
Apple TV+ continua a puntare forte sul thriller e, dopo aver annunciato The Savant, The Last Frontier e le nuove stagioni di Slow Horses (mentre sono usciti da poco il film Echo Valley e le serie Surface 2 e Murderbot), per il periodo di Halloween è stata annunciata Down Cemetery Road, una nuova. 🔗 Leggi su Today.it
Down Cemetery Road, il poster della nuova serie thriller con Emma Thompson
Emma Thompson in versione investigatrice privata sarcastica (e anche un po' punk) è protagonista della nuova serie Down Cemetery Road di Apple TV Plus
Down Cemetery Road, dal 29 ottobre su Apple Tv+ - Il 29 ottobre 2025 arriva Down Cemetery Road, serie tv che promette di catturare l'attenzione degli appassionati di misteri e intrighi ... Come scrive tvserial.it
“Down Cemetery Road”, arriva la serie crime con Emma Thompson: cosa sapere - Il 29 ottobre sbarcano su Apple TV+ i primi due episodi del nuovo prodotto tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore britannico Mick Herron, autore dei libri su cui si basa anche la fortunata Slow H ... Segnala tg24.sky.it
«Down Cemetery Road», la serie thriller con Emma Thompson dall'autore di «Slow Horses» - Arriva dal Regno Unito il prossimo thriller seriale che vi incollerà al divano in cerca di indizi e si tratta di "Down Cemetery Road", show composto di otto episodi ricchi di indagini, colpi di scena ... Lo riporta corriere.it