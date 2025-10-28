Dov' era Schlein? Fiano e l' antisemitismo che la sinistra non vuole vedere
Alla fine, insomma, Houston abbiamo un problema. E non di poco conto. Dopo mesi e mesi di insistenze a senso unico, di sottovalutazioni colpevoli e di imbarazzanti silenzi, ci ritroviamo al punto di partenza: ogni volta che un ebreo – anche uno “di sinistra” – viene fischiato o deriso, cala l'indifferenza. Come se fosse normale. Come se fosse inevitabile: “in fondo se l'è cercata”. Quante volte si sono visti striscioni che inneggiano al 7 ottobre o a Hamas sventolare nelle manifestazioni ProPal accolti con un'alzata di spalle, quasi fossero soltanto “compagni che sbagliano”. Quante volte gli stessi militanti che si spellano le mani per applaudire Francesca Albanese si sono voltati dall'altra parte quando la relatrice Onu ha irriso un sindaco dem, colpevole soltanto di aver ricordato – sottovoce – la tragedia degli ostaggi israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
