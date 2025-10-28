Dove vedere Lecce-Napoli in tv | diretta orari e numeri del match del Via del Mare
Martedì 28 ottobre alle ore 18:30, il Napoli di Antonio Conte farà visita al Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio Via del Mare, in una sfida valida per la 9ª giornata di Serie A. Una gara che promette spettacolo: da un lato i campani, reduci dal successo sull’Inter e tornati in vetta alla classifica, dall’altro i salentini, desiderosi di riscatto dopo la sconfitta con l’Udinese. Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming. La partita Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’incontro sarà visibile in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
-Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Cardinale: "La concorrenza non sono le altre 19 di A. Nessuno in USA vuole vedere Cagliari-Lecce" - X Vai su X
Dove vedere Lecce-Napoli oggi in tv: la partita sarà in chiaro o servirà un abbonamento a DAZN, Sky o NOW? - Il Napoli di Antonio Conte apre la nona giornata di Serie A sfidando il Lecce al Via del Mare: dove vedere la gara di oggi in tv e streaming. goal.com scrive
Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Si torna subito in campo con gli azzurri di Conte impegnati nella trasferta del Via del Mare contro i giallorossi di Di Francesco ... Secondo tuttosport.com
Lecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche - Azzurri in campo dopo il successo (con polemica) contro l'Inter: scopri chi trasmette il match oggi 28 ottobre 2025. Riporta libero.it