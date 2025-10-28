Dove vedere Lecce-Napoli in tv | diretta orari e numeri del match del Via del Mare

Martedì 28 ottobre alle ore 18:30, il Napoli di Antonio Conte farà visita al Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio Via del Mare, in una sfida valida per la 9ª giornata di Serie A. Una gara che promette spettacolo: da un lato i campani, reduci dal successo sull’Inter e tornati in vetta alla classifica, dall’altro i salentini, desiderosi di riscatto dopo la sconfitta con l’Udinese. Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming. La partita Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’incontro sarà visibile in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

