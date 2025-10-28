Dove vedere in tv Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
Continua il percorso in Eurolega della Virtus Olidata Bologna. Dopo la grande vittoria contro la corazzata Panathinaikos, la squadra bolognese è pronta ora ad affrontare un nuovo insidioso turno nella massima competizione continentale. Le V-nere affronteranno infatti in trasferta lo Zalgiris Kaunas, nel match in programma oggi alle ore 19.00. La Virtus è reduce, come detto, da un successo più che meritato contro il Panathinaikos, costruito grazie ad una prestazione di squadra perfetta. Ora i bianconeri volano in Lituania, per una trasferta tutt’altro che semplice. Servirà come sempre la migliore versione della squadra di Ivanovic per battere la resistenza dei lituani quarti in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
