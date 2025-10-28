Dove vedere in tv Vito Dell’Aquila Mondiali taekwondo 2025 | orari programma streaming
Giornata di vigilia a Wuxi per Vito Dell’Aquila, che entrerà in azione mercoledì 29 ottobre con l’obiettivo di giocarsi una medaglia nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Dopo l’argento di Simone Alessio, l’Italia si affida dunque alla sua seconda punta di diamante per provare a conquistare il secondo piazzamento sul podio della rassegna iridata. A 24 anni Dell’Aquila ha già vinto tutto (vanta in bacheca un titolo olimpico, un oro mondiale e due affermazioni continentali) e va considerato uno dei big internazionali della -58 kg nonostante la grande delusione per l’infortunio che gli ha negato la possibilità di combattere fino in fondo ai Giochi di Parigi nel tentativo di bissare il magico trionfo a cinque cerchi di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it
