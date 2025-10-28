Dove vedere in tv Sinner-Bergs ATP Parigi 2025 | orario programma streaming

Jannik Sinner affronterà il belga Zizou Bergs al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver vinto il Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna, il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo per incominciare la propria avventura sul cemento della capitale francese. L’esordio si preannuncia sulla carta agevole per il 24enne, che può tornare numero 1 del mondo: dovrà vincere l’evento che si disputa a La Defense di Nanterre e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non si spinga oltre i quarti di finale. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

