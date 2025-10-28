Mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver perso contro Milano nel match che assegnava la Supercoppa Italiana, le Campionesse d’Europa si sono riscattate infliggendo un sonoro 3-0 a Monviso e poi travolgendo Novara nel big match di sabato sera, meritandosi così il primo posto solitario in testa alla classifica generale. Le Pantere inseguiranno la sesta vittoria consecutiva in campionato, sostenuti dal pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli puntano a conservare la loro imbattibilità in Serie A1 e partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alla compagine piemontese, che ha recentemente battuto Milano al tie-break e che occupa il terzo posto in graduatoria, a tre lunghezze di distacco dalla corazzata veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming