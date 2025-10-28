Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Erler Galloway ATP Parigi 2025 | orario programma streaming
Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l’austriaco Erler e lo statunitense Galloway agli ottavi di finale del torneo di doppio nell’ambito del Masters 1000 di Parigi. La coppia italiana, che grazie al successo ottenuto al primo turno sul cemento della capitale francese si è qualificata alle ATP Finals, se la dovrà vedere contro un binomio potenzialmente insidioso. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 3. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di BolelliVavassori-ErlerGalloway, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Per la prima volta Torino potrà tifare per una coppia tutta italiana Bolelli e Vavassori battono Whang/Zhou per 6-2, 6-4, si prendono i quarti di finale a Shanghai e certificano la loro presenza alle Finals di doppio! - facebook.com Vai su Facebook
