Dove vedere in tv Barcellona-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Trasferta insidiosissima per l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Olimpia di Ettore Messina vola al Palau Blaugrana per sfidare il Barcellona, che sta anch’esso avendo una parte iniziale di stagione molto altalenante sia in Europa che in casa (3-3 e 2-2 i record). Non si tratta di un vero e proprio superclassico, nel senso che il Barça e Milano hanno avuto poche occasioni di confronto prima dell’avvento dell’Eurolega a girone unico, ma è comunque una delle sfide che raccoglie un certo interesse. Il lato curioso è che, in tre delle ultime quattro trasferte catalane, l’Olimpia è riuscita a imporsi: è come se il fascino dell’arena che ancora per due o tre stagioni dovrebbe ospitare il Barcellona non avesse effetto sul club lombardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

