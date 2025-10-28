Dove va Poste Italiane | numeri evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il momento il Mef non pensa a collocare sul mercato una nuova tranche di Poste italiane, come ha dichiarato il sottosegretario Federico Freni alla celebrazione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

dove va poste italiane numeri evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione

© Ilfoglio.it - Dove va Poste Italiane: numeri, evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione

News recenti che potrebbero piacerti

poste italiane numeri evoluzioniDove va Poste Italiane: numeri, evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione - Per il momento il Mef non pensa a collocare sul mercato una nuova tranche di quote, come ha dichiarato il sottosegretario Federico Freni??????. Da ilfoglio.it

poste italiane numeri evoluzioniPoste Italiane: a 10 anni dalla quotazione resta una “dividend history” - Sono trascorsi 10 anni dalla quotazione a Piazza Affari di Poste Italiane, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Da msn.com

Nuova app Poste Italiane, numeri da record con oltre 600mila utilizzi in un solo mese nella provincia di Napoli - Dal 30 giugno, giorno del passaggio dall'app BancoPosta all'app Poste italiane, ad oggi il 21,4% dei residenti della provincia di Napoli ha già scaricato ed utilizzato la nuova app Poste Italiane. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Numeri Evoluzioni