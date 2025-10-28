Dove va Poste Italiane | numeri evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione
Per il momento il Mef non pensa a collocare sul mercato una nuova tranche di Poste italiane, come ha dichiarato il sottosegretario Federico Freni alla celebrazione. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Poste Italiane ci ha informato che, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, il nostro Comune è risultato uno dei Comuni interessati dall’investimento: questo significa che l’ufficio postale di Siziano verrà potenziato, trasformato i - facebook.com Vai su Facebook
Con Deposito Supersmart Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. https://buonielibretti.poste.it/depositi-supersmart/deposito-supersmart-premium/… #PosteItaliane @Gruppo - X Vai su X
Dove va Poste Italiane: numeri, evoluzioni e scenari dieci anni dopo la quotazione - Per il momento il Mef non pensa a collocare sul mercato una nuova tranche di quote, come ha dichiarato il sottosegretario Federico Freni??????. Da ilfoglio.it
Poste Italiane: a 10 anni dalla quotazione resta una “dividend history” - Sono trascorsi 10 anni dalla quotazione a Piazza Affari di Poste Italiane, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Da msn.com
Nuova app Poste Italiane, numeri da record con oltre 600mila utilizzi in un solo mese nella provincia di Napoli - Dal 30 giugno, giorno del passaggio dall'app BancoPosta all'app Poste italiane, ad oggi il 21,4% dei residenti della provincia di Napoli ha già scaricato ed utilizzato la nuova app Poste Italiane. ilmattino.it scrive