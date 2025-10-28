Si è fermata per aiutare un automobilista in testacoda sull’autostrada A2 ed è stata investita. Angela Mirto, dottoressa che viaggiava insieme a una collega oculista, è scesa dal veicolo tra lo svincolo di Gallico e quello di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, per prestare assistenza ed è stata travolta. È ricoverata in rianimazione ed è in gravi condizioni. Mirto lavora per l’Asp di Vibo Valentia. Per l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria il gesto di Angela Mirto “rappresenta la più alta espressione del giuramento e dei valori che ispirano la nostra professione – ha affermato il presidente Pasquale Veneziano -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dottoressa investita mentre cerca di aiutare un automobilista sulla A2