Doppio incidente | sopraelevata di nuovo chiusa verso ponente

Aggiornamento ore 9,55: riaperto l'accesso dalla Foce in direzione ponente.Incidente stradale alle 9 di oggi, martedì 28 ottobre e sopraelevata chiusa verso ponente, con relativi disagi sul fronte della viabilità cittadina. Dalle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due moto e un'auto. La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it