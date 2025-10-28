Doppio episodio serale | sabato evento turco su Canale 5 con due serie in fila

Sabato sera tutto turco per Canale 5, che si prepara a regalare al pubblico un evento speciale dedicato alle sue soap di punta. Per la prima volta nella stagione autunnale, la rete trasmetterà due serie turche consecutive in prima serata, un appuntamento unico che promette di tenere incollati gli spettatori fino a tarda notte. Il cosiddetto “sabato evento turco” andrà in onda il 2 novembre, e sarà un vero e proprio regalo per gli appassionati di questo genere che continua a dominare il palinsesto Mediaset. L’evento si aprirà con un episodio inedito di La Notte nel Cuore, in onda a partire dalle 21:35, che entrerà nel vivo con le ultime e drammatiche settimane di trama. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it