Doppio appuntamento musicale tra tradizione irlandese e folk punk

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna il doppio appuntamento musicale al Mama's Club di Ravenna durante il fine settimana. Venerdì 31 ottobre alle 21.30 si festeggia la trentunesima giornata internazionale dedicata alle Uilleann Pipes (cornamusa irlandese) con una session di musica tradizionale irlandese guidata dai maestri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

