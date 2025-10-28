Doppia curva l’imprenditore dei parcheggi | Uomo dei clan in ottimi rapporti con i dirigenti dell’Inter

Milano – Giuseppe 'Pino' Caminiti, già arrestato nel 2024 nel maxi blitz sulle curve di San Siro, legato, stando alle indagini, alla 'ndrangheta, già condannato a 5 anni in abbreviato e a processo anche per un omicidio del '92, "era in buonissimi rapporti con la dirigenza Inter, era visto bene dal dottor Marotta e anche dai magazzinieri, aveva rapporti con Lautaro e la moglie, col direttore dell'area tecnica Ausilio e con gli allenatori Conte e Inzaghi e col figlio di Inzaghi". Così recita un passaggio della testimonianza oggi in aula, davanti alla seconda sezione penale di Milano, di Gherardo Zaccagni, imprenditore della "Kiss & fly" che gestiva i parcheggi fuori dallo stadio Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

