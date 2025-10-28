Dopo Meloni Orbán vede Salvini Il piano per frenare gli aiuti Ue all’Ucraina e l’invito | Vieni ai cantieri del Ponte sullo Stretto! – Il video

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incontri con Papa Leone XIV e  Giorgia Meloni, il primo ministro ungherese  Viktor Orbán si è concesso una seconda giornata romana per vedere anche il leader della Lega Matteo Salvini. La sintonia politica tra i due leader nazional-populisti è nota, ed entrambi hanno tenuto a ribadirla ancora una volta. Con tanto di reciproci complimenti. «Affettuoso incontro», lo definisce la Lega in una nota che dà conto del faccia a faccia di un’ora tenutosi stamattina al ministero dei Trasporti.«È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dopo Meloni Orb225n Vede