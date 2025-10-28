Dopo Meloni Orbán vede Salvini Il piano per frenare gli aiuti Ue all’Ucraina e l’invito | Vieni ai cantieri del Ponte sullo Stretto! – Il video
Dopo gli incontri con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è concesso una seconda giornata romana per vedere anche il leader della Lega Matteo Salvini. La sintonia politica tra i due leader nazional-populisti è nota, ed entrambi hanno tenuto a ribadirla ancora una volta. Con tanto di reciproci complimenti. «Affettuoso incontro», lo definisce la Lega in una nota che dà conto del faccia a faccia di un’ora tenutosi stamattina al ministero dei Trasporti.«È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici». 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Giorno dopo giorno, passo dopo passo. Giorgia Meloni per l’Italia. #noi #fratelliditalia #governomeloni - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tre anni di Governo Meloni non solo le accise sulla benzina sono ovviamente ancora in vigore ma con l’ultima manovra di bilancio saliranno sul diesel. Complimenti Presidente, un altro record di cui (non) andare fieri. - X Vai su X