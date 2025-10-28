Dopo l’Ottobre Manzoniano a Cormano continuano gli appuntamenti culturali

L’Ottobre Manzoniano chiude la sua ventunesima edizione . tra la gente: anzi tra la tantissima gente, che ha partecipato all’evento tradizionale di conclusione della seguita rassegna comunale, vale a dire la Festa patronale di Brusuglio, domenica scorsa, invadendo il quartiere “manzoniano” per eccellenza. Ottobre manzoniano a Cormano, successo per la festa di Brusuglio La stima . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

