Dopo l’Ottobre Manzoniano a Cormano continuano gli appuntamenti culturali
L’Ottobre Manzoniano chiude la sua ventunesima edizione . tra la gente: anzi tra la tantissima gente, che ha partecipato all’evento tradizionale di conclusione della seguita rassegna comunale, vale a dire la Festa patronale di Brusuglio, domenica scorsa, invadendo il quartiere “manzoniano” per eccellenza. Ottobre manzoniano a Cormano, successo per la festa di Brusuglio La stima . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
, Giovedì 29 Ottobre 2015 La Cina annuncia la fine della politica del figlio unico dopo trentacinque anni Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+29+ottobre&fyi=2&utm_source=twitter Vai su Facebook
? Il 16 ottobre è il #WorldFoodDay! Dopo le attività al Liceo Tasso con "A Scuola di Tifo", il Club ha fatto visita alla sede globale del @WFP_IT con Pierluigi Gollini L'#ASRoma sosterrà le attività di assistenza alimentare di emergenza dell’Agenzia delle Naz - X Vai su X
Dopo l’Ottobre Manzoniano, a Cormano continuano gli appuntamenti culturali - tra la gente: anzi tra la tantissima gente, che ha partecipato all’evento tradizionale di ... Da ilnotiziario.net