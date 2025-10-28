Dopo l’alluvione Comicolli lancia il progetto Acque sicure
“La nascita di una Commissione Consiliare Speciale sulla gestione dei rischi idraulici e idrogeologici della città di Bologna è un passo importante, ma solo se saprà diventare un tavolo reale di lavoro e non un teatro di parole”.? Questa la posizione di Comicolli, il comitato dei residenti delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
Faenza, il Parco Azzurro restituito alla città dopo l’alluvione: “Un messaggio di speranza” VIDEO GALLERY - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione #Casamicciola: tre anni dopo 26 novembre 2022. Un alluvione distrugge il Comune di Casamicciola Terme, tagliando il paese in due. La ricostruzione procede, ma resta una domanda: "Della montagna cosa sappiamo?" Il servizio a @siamonoitv20 - X Vai su X