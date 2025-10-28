Dopo il solito triangolo tra Valentina Domenico e Benedetta Matteo è il terzo eliminato Jonas e Omer si dichiarano guerra per Rasha la principessa contesa
S imona Ventura aveva promesso “una serata di fuoco” e ha mantenuto la parola con la quinta puntata del Grande Fratello 2025. si è aperta con la conduttrice affiancata dagli storici ex inquilini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ma la vera notizia arriva da Sonia Bruganelli: non più semplice ospite, ma ormai opinionista fissa del programma. Dopo il “debutto” della scorsa settimana, ieri è tornata e Simona le ha chiesto se volesse rimanere “a lunga scadenza”. Sonia, in diretta, ha accettato. Non poteva essere altrimenti in diretta. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Da questa settimana il “Grande Fratello 2025” raddoppia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
