S imona Ventura aveva promesso "una serata di fuoco" e ha mantenuto la parola con la quinta puntata del Grande Fratello 2025. si è aperta con la conduttrice affiancata dagli storici ex inquilini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ma la vera notizia arriva da Sonia Bruganelli: non più semplice ospite, ma ormai opinionista fissa del programma. Dopo il "debutto" della scorsa settimana, ieri è tornata e Simona le ha chiesto se volesse rimanere "a lunga scadenza". Sonia, in diretta, ha accettato. Non poteva essere altrimenti in diretta. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Da questa settimana il "Grande Fratello 2025" raddoppia.

Dopo il "solito" triangolo tra Valentina, Domenico e Benedetta, Matteo è il terzo eliminato, Jonas e Omer si dichiarano guerra per Rasha, la principessa contesa