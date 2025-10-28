Dopo i lavori da 966mila euro il reparto di Oncologia viene trasferito al Melorio | disagi per i pazienti
Si svolgerà mercoledì 29 ottobre il vertice tra il direttore sanitario Domenico Perri e i sindacati riguardante la riorganizzazione dei servizi ospedalieri del Moscati di Aversa dove sono in programma lavori edilizi.Una riorganizzazione che ha destato perplessità nelle sigle di presidio - Cgil. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo anni di lavori, la Linea 1 San Gottardo–Repubblica torna operativa con un'infrastruttura moderna e sicura, migliorando i collegamenti tra #Cagliari e #Monserrato - facebook.com Vai su Facebook
Dopo lo stop forzato, riprendono i lavori sui ponti per i nuovi parapetti - X Vai su X
Lavori pubblici, 200 mila euro dalla Giunta per attraversamento Cedrino. Balzarini: attenuiamo i problemi di isolamento - Attenuare i disagi dei comuni di Oliena e Dorgali dopo il blocco del ponte di Oloè e di quello romano di Pappaloppe. Come scrive regione.sardegna.it
Pesaro, lavori tampone al Teatro Rossini: 50mila euro dalle riserve per il boccascena dopo il cedimento. «Ma al teatro servono altri interventi» - PESARO Il Comune sblocca 50mila euro dal Fondo di riserva per interventi al boccascena del teatro Rossini dopo il recente cedimento poco prima che andasse in scena un’opera del Rof. Segnala corriereadriatico.it