Dopo Agorà ancora cultura c' è il festival letterario ' La bellezza delle parole' | da Daria Bignardi a Walter Veltroni
Si sono appena spenti i riflettori sulla prima edizione del festival Agorà – Le sfide del contemporaneo, che ha visto un successo oltre ogni aspettativa, e già si scaldano i motori de La bellezza delle parole, il festival letterario che esplora l’universo del linguaggio, che torna a Cesena per la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
EVENTO | CINEMA ? L'Amministrazione comunale presenta la programmazione del Cinema Agorà nei mesi di ottobre e novembre 2025. Dopo 50 anni torna in sala il film girato as Ospitaletto "Spasmo" nel 1978. #ospitaletto2025 #cinema #agora - facebook.com Vai su Facebook