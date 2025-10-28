Donna uccisa a coltellate in casa arrestato il compagno | lei lo aveva fatto denuncia per maltrattamenti poi l' aveva ritirata

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. L'uomo è stato già. 🔗 Leggi su Leggo.it

