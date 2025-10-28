Donald vola in Giappone ma pensa già a Xi | In Cina a inizio 2026

Donald Trump è in Giappone per la seconda tappa del suo tour asiatico, mentre cresce l'ottimismo sulla possibilità che il presidente americano e il collega cinese Xi Jinping mettano fine alla guerra commerciale durante i colloqui di questa settimana. Il tycoon è apparso fiducioso in vista dell'incontro di giovedì in Sud Corea: «Avremo un'ottima conversazione, nutro grande rispetto per il presidente Xi e credo che raggiungeremo un accordo», ha detto, precisando che il suo obiettivo è di recarsi in Cina «all'inizio» del 2026, e successivamente di ricevere il leader del Dragone «a Washington o Palm Beach». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

