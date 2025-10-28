Donald Trump ha davvero fermato otto guerre? Vediamole una per una…
Donald Trump ha detto più volte, nelle ultime settimane, di aver “messo fine a otto guerre” da quando è tornato alla Casa Bianca, quasi “una al mese”. Lo ha ripetuto anche per sostenere che avrebbe meritato il premio Nobel per la Pace, poi finito a una sua stretta alleata in Venezuela. Ma molte delle guerre che cita non sono tecnicamente finite, e in alcuni casi non sono nemmeno guerre risolte dagli Stati Uniti. Trump tra guerra e pace. Un esempio evidente è il conflitto nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, dove da anni combattono l’esercito congolese, il gruppo ribelle M23 appoggiato dal Ruanda, e molte altre milizie locali e straniere. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Questa donna è una vincente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della premier giapponese Sanae Takaichi davanti alle truppe americane a bordo della nave USS George Washington, nella base navale di Yokosuka, nel Giapp - facebook.com Vai su Facebook
"Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero". Così il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi alla premier italiana Giorgia Meloni a margine del summit sulla pa - X Vai su X
Donald Trump ha davvero fermato otto guerre? Vediamole una per una… - L'articolo Donald Trump ha davvero fermato otto guerre? Riporta msn.com
Perché Trump potrebbe davvero puntare a un terzo mandato - Eppure, l’ipotesi è ormai entrata nel discorso pubblico statunitense: non come eserci ... msn.com scrive
Le mire di Trump sull'American Latina c'entrano con la vittoria di Milei - Il presidente Usa chiede di frenare le migrazioni e di poter investire sulle terre rare. Segnala avvenire.it