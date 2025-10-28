Donald Trump ha davvero fermato otto guerre? Vediamole una per una…

Donald Trump ha detto più volte, nelle ultime settimane, di aver “messo fine a otto guerre” da quando è tornato alla Casa Bianca, quasi “una al mese”. Lo ha ripetuto anche per sostenere che avrebbe meritato il premio Nobel per la Pace, poi finito a una sua stretta alleata in Venezuela. Ma molte delle guerre che cita non sono tecnicamente finite, e in alcuni casi non sono nemmeno guerre risolte dagli Stati Uniti. Trump tra guerra e pace. Un esempio evidente è il conflitto nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, dove da anni combattono l’esercito congolese, il gruppo ribelle M23 appoggiato dal Ruanda, e molte altre milizie locali e straniere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

