Donald Trump e Sanae Takaichi firmano un accordo sulle terre rare

Internazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 ottobre Giappone e Stati Uniti hanno firmato un accordo sulle terre rare durante un incontro a Tokyo tra la nuova premier giapponese Sanae Takaichi e il presidente statunitense Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

