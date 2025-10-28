Donald Trump e Sanae Takaichi firmano un accordo sulle terre rare

Il 28 ottobre Giappone e Stati Uniti hanno firmato un accordo sulle terre rare durante un incontro a Tokyo tra la nuova premier giapponese Sanae Takaichi e il presidente statunitense Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Donald Trump e Sanae Takaichi firmano un accordo sulle terre rare

"Questa donna è una vincente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della premier giapponese Sanae Takaichi davanti alle truppe americane a bordo della nave USS George Washington, nella base navale di Yokosuka, nel Giapp

"Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero". Così il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi alla premier italiana Giorgia Meloni a margine del summit sulla pa

Usa-Giappone: Donald Trump e Sanae Takaichi promettono una nuova età dell'oro. Nikkei in rosso - Nikkei in calo dai massimi storici e Cina in rosso nonostante il vertice fra Trump e la nuova premier Takaichi che siglano un accordo sui minerali strategici e gli investimenti in armi.

Il presidente Usa Donald Trump ricevuto in Giappone dalla premier Sanae Takaichi. Credit: Piscina Kiyoshi Ota/SIPA / AGF - Batterista metal, fan di gruppi iconici come Iron Maiden, Black Sabbath e Deep Purple e patita di moto e karate.