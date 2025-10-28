Donald balla il mondo trema | deliri diplomatici a ritmo di pop in un’Asia che non perdona
Tra valzer geopolitici e selfie virali, il Tycoon riscopre il potere primordiale della danza. E noi con lui, sudati e confusi Appena sceso dall’aereo presidenziale, The Beast del capitalismo ha colpito ancora. Donald — l’uomo, il mito, il parrucchino atomico — ha cominciato a muovere il bacin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
