Donadoni sicuro | Atalanta Milan? Legato ad entrambi ma penso che stasera la gara finirà in quella maniera

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Donadoni, doppio ex di Atalanta-Milan, ha voluto analizzare nella maniera migliore quello che sarà il match di stasera Roberto Donadoni, storica bandiera di Atalanta e Milan, analizza lo scontro diretto tra le sue ex squadre per la Gazzetta dello Sport. Per lui, è un tuffo nel passato: «Sono naturalmente legato a entrambi i club. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

donadoni sicuro atalanta milan legato ad entrambi ma penso che stasera la gara finir224 in quella maniera

© Calcionews24.com - Donadoni sicuro: «Atalanta Milan? Legato ad entrambi, ma penso che stasera la gara finirà in quella maniera»

Leggi anche questi approfondimenti

donadoni sicuro atalanta milanL'ex Donadoni: "Il Milan è una squadra vera. Leao al top, ma può fare di più. Atalanta, quanti pareggi..." - L'allenatore ed ex giocatore sia del Diavolo che della Dea: "I rossoneri col Pisa hanno sprecato una grande occasione. Segnala msn.com

donadoni sicuro atalanta milanPartita tra squadre di alta classifica ma reduci da un pareggio con una piccola. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Doveri - Partita tra squadre di alta classifica ma reduci da un pareggio con una piccola. Scrive msn.com

Donadoni: "È un Milan da scudetto, ma la prestazione con la Juve non è stata all'altezza" - L'ex giocatore e tecnico rossonero Roberto Donadoni, intervistato da Tuttosport, ha analizzato l'avvio al di sopra delle aspettative del Milan di Allegri in questa stagione: "Com'è stato l'inizio di ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Donadoni Sicuro Atalanta Milan