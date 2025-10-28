Donadoni riflette | Juve a soli 3 punti dall’Inter non credo che Tudor sia stato esonerato per i risultati C’è una cosa che mi convince del Milan di Allegri
L'ex calciatore del Milan, Roberto Donadoni, ha fatto riferimento anche alla Juventus e all'Inter nella sua considerazione sui rossoneri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Atalanta Milan di questa sera, l'ex rossonero Roberto Donadoni si sofferma anche su alcuni temi legati alla Juventus e all' Inter. MILAN-PISA – « Un'occasione persa, senza se e senza ma. Il Milan aveva trovato subito il vantaggio, poi ha gestito male e si è fatto un po' sorprendere dal Pisa, che invece ha messo in campo tutte le proprie forze ». ROSSONERI STANCHI – « Non credo. Vero che le assenze hanno impedito rotazioni nelle ultime settimane, ma il Milan non ha le coppe e a mio avviso non può essere stanco a ottobre.
Donadoni: "È un Milan da scudetto, ma la prestazione con la Juve non è stata all'altezza" - L'ex giocatore e tecnico rossonero Roberto Donadoni, intervistato da Tuttosport, ha analizzato l'avvio al di sopra delle aspettative del Milan di Allegri in questa stagione: "Com'è stato l'inizio di ...