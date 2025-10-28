Donadoni | Atalanta-Milan? Mi aspetto una partita vibrante Su Leao e Gimenez devo dire che…

Alla vigilia di Atalanta-Milan, Roberto Donadoni torna a parlare di due club che hanno segnato la sua carriera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex ala e bandiera di entrambe le squadre ha offerto un’analisi lucida e appassionata dello scontro diretto che attende le formazioni di Juric e Allegri. «Sono naturalmente legato a entrambi i club», ha raccontato. «L’Atalanta mi permise di diventare professionista, il Milan mi diede continuità ad alto livello e, da bambino, era la squadra per cui tifavo». Una sfida dal sapore speciale, che oggi vale punti pesanti per la classifica e per le ambizioni stagionali di entrambe. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Donadoni: «Atalanta-Milan? Mi aspetto una partita vibrante. Su Leao e Gimenez devo dire che…»

Argomenti simili trattati di recente

? Il doppio grande ex della sfida, Roberto #Donadoni, ha presentato ai tacchini de La Gazzetta dello Sport #AtalantaMilan e non solo. - facebook.com Vai su Facebook

Le parole del doppio ex Roberto #Donadoni a poche ore da #Atalanta - #Milan: l'intervista a @Gazzetta_it - X Vai su X

Donadoni su Atalanta-Milan: "Partita di cartello. Mi aspetto una gara vibrante, con occasioni e voglia di vincere" - Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex della partita Roberto Donadoni ha presentato la sfida di questa sera tra Atalanta e Milan: "Sono naturalmente legato ... Riporta milannews.it

Donadoni elogia Modric: "È un campione vero" - Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il doppio grande ex della partita Roberto Donadoni ha presentato la sfida di questa sera tra Atalanta e Milan: "Sono naturalmente legato ... Si legge su milannews.it

Donadoni sicuro: «Atalanta Milan? Legato ad entrambi, ma penso che stasera la gara finirà in quella maniera» - Milan, ha voluto analizzare nella maniera migliore quello che sarà il match di stasera Roberto Donadoni, storica bandiera di Atalanta e Milan, analizza lo scont ... Segnala calcionews24.com