Domy Kurò l’artista palermitano che porterà il reggaeton nel Disco argento a Sanremo
Il cantante palermitano Domy Kurò, 31 anni, è pronto a rappresentare la Sicilia sul palco di Disco argento a Sanremo, portando la sua energia latina e la sua identità musicale nel mondo del reggaeton italiano. Il brano, attualmente in fase di produzione, vede gli arrangiamenti firmati da Air. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cuneo, incontro con l’artista Domenico Olivero Venerdì 24 ottobre illustrerà il suo intervento artistico "Angels of love" - facebook.com Vai su Facebook
Domy Kurò, l’artista palermitano che porterà il reggaeton nel Disco argento a Sanremo - Il cantante palermitano Domy Kurò, 31 anni, è pronto a rappresentare la Sicilia sul palco di Disco argento a Sanremo, portando la sua energia latina e la sua identità musicale nel mondo del reggaeton ... Riporta mondopalermo.it