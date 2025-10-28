Domy Kurò l’artista palermitano che porterà il reggaeton nel Disco argento a Sanremo

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante palermitano Domy Kurò, 31 anni, è pronto a rappresentare la Sicilia sul palco di Disco argento a Sanremo, portando la sua energia latina e la sua identità musicale nel mondo del reggaeton italiano. Il brano, attualmente in fase di produzione, vede gli arrangiamenti firmati da Air. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Domy Kurò, l’artista palermitano che porterà il reggaeton nel Disco argento a Sanremo - Il cantante palermitano Domy Kurò, 31 anni, è pronto a rappresentare la Sicilia sul palco di Disco argento a Sanremo, portando la sua energia latina e la sua identità musicale nel mondo del reggaeton ... Riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Domy Kur242 L8217artista Palermitano