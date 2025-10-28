Dominio a due | l' epica battaglia tra Razgatlioglu e Bulega nella Superbike 2025

Un duello senza respiro tra il turco della Bmw e l'italiano della Ducati ha infiammato l'ultima stagione iridata delle derivate dalla serie: due fenomeni capaci di alzare l'asticella gara dopo gara, fino a un finale da brividi nella sfida conclusiva di Jerez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dominio a due: l'epica battaglia tra Razgatlioglu e Bulega nella Superbike 2025

