Dominio a due | l' epica battaglia tra Razgatlioglu e Bulega nella Superbike 2025

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duello senza respiro tra il turco della Bmw e l'italiano della Ducati ha infiammato l'ultima stagione iridata delle derivate dalla serie: due fenomeni capaci di alzare l'asticella gara dopo gara, fino a un finale da brividi nella sfida conclusiva di Jerez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dominio a due l epica battaglia tra razgatlioglu e bulega nella superbike 2025

© Gazzetta.it - Dominio a due: l'epica battaglia tra Razgatlioglu e Bulega nella Superbike 2025

