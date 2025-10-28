Domani lutto cittadino a Cittaducale per i funerali di Mauro Stocchi

CITTADUCALE – Lutto cittadino per domani 29 ottobre, giorno dei funerali del 36enne. Le esequie avranno luogo a Pendenza, frazione del comune dove l’uomo abitava ed era molto conosciuto. Tutta Cittaducale si ferma per ricordare Mauro Stocchi, il 36enne coinvolto nell’ incidente mortale di ieri sulla Salaria, all’altezza di San Giovanni Reatino. La comunicazione dell’amministrazione comunale. «Il sindaco di Cittaducale ha firmato questa mattina l’ordinanza con cui si proclama il lutto cittadino per mercoledì 29 ottobre, nel giorno dei funerali del concittadino Mauro Stocchi, giovane vittima dell’incidente stradale di lunedì 27 ottobre. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Domani lutto cittadino a Cittaducale per i funerali di Mauro Stocchi

Contenuti che potrebbero interessarti

Avviate raccolte di fondi. Shark col lutto al braccio. Domani i funerali - facebook.com Vai su Facebook

Morte Stocchi, Comune di Cittaducale: “L’intera comunità è incredula” - L’intera Comunita’ di Cittaducale è incredula per l’ennesimo lutto che questa volta ha colpito la famiglia Stocchi di Pendenza. Secondo rietinvetrina.it

A Serra due giorni di lutto cittadino per i funerali dei 3 giovani morti in un incidente: oggi l’ultimo saluto a Salvatore e Lucia, domani a Domenico - Domenica a Sorianello la celebrazione per il 44enne che martedì viaggiava con loro nell’auto che si è scontrata fron ... Si legge su ilvibonese.it