Domani la giornata mondiale dell’ictus | La conoscenza diventa prevenzione

Cosa è l’ictus, quali i segnali da non sottovalutare e cosa fare per prevenirlo: questi i punti al centro del dialogo che la Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta, propone alla cittadinanza domani, mercoledì 29 ottobre, Giornata mondiale dell’ictus, a partire dalle 10. Appuntamento alle Biblioteca Scientifica “Renato Boeri” in via Celoria 11. Attraverso gli interventi di specialisti di diverse discipline, tra cui neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi, il Besta promuove un’iniziativa di divulgazione rivolta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di sensibilizzare e informare su una delle principali cause di disabilità e mortalità a livello mondiale in modo da implementare strategie preventive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Domani la giornata mondiale dell’ictus: "La conoscenza diventa prevenzione"

