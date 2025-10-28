Domanda concorso PNRR3 | non si inseriscono i CFU integrativi per l’accesso alla classe di concorso Pillole di Question Time
Nel question time del 27 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è affrontata una tematica rilevante per chi intende accedere a una classe di concorso attraverso l’integrazione di CFU. Un focus particolare ha riguardato le modalità corrette per dichiarare i crediti formativi universitari acquisiti come esami integrativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
