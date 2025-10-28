Dolores Dori uccisa nella faida tra sinti il consuocero Roberto Held si è costituito | era ricercato dopo la sparatoria fatale alla 44enne

Era ricercato da settimane, da quel 2 ottobre in cui nel campo sinti di Lonato del Garda avvenne la sparatoria fatale alla 44enne Dolores Dori, uccisa mentre sparava in quella faida tra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Dolores Dori uccisa nella faida tra sinti, il consuocero Roberto Held si è costituito: era ricercato dopo la sparatoria fatale alla 44enne

#dolores dori, il consuocero Roberto Held arrestato per l'omicidio: «Ha esploso il colpo al campo rom che l'ha uccisa» - X Vai su X

Il funerale di Dolores Dori si è svolto oggi nelle prime ore della mattina alla presenza dei familiari. - facebook.com Vai su Facebook

Dolores Dori, il consuocero Roberto Held arrestato per l'omicidio: «Ha esploso il colpo al campo rom che l'ha uccisa» - Si tratta del consuocero Roberto Held, cittadino italiano del 1975, che dopo settimane in cui era ... Secondo ilmattino.it

Delitto di Lonato, si è costituito l’omicida di Dolores Dori - Il 50enne Roberto Held, consuocero della vittima, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda ... Da giornaledibrescia.it

Omicidio al campo nomadi: fermato l'uomo che ha sparato a Dolores Dori - Roberto Held è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Brescia, e successivamente portato nel carcere cittadino. Secondo bresciatoday.it