Dolores Dori uccisa nella faida tra sinti il consuocero Roberto Held si è costituito | era ricercato dopo la sparatoria fatale alla 44enne

Ilgazzettino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era ricercato da settimane, da quel 2 ottobre in cui nel campo sinti di Lonato del Garda avvenne la sparatoria fatale alla 44enne Dolores Dori, uccisa mentre sparava in quella faida tra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

dolores dori uccisa nella faida tra sinti il consuocero roberto held si 232 costituito era ricercato dopo la sparatoria fatale alla 44enne

© Ilgazzettino.it - Dolores Dori uccisa nella faida tra sinti, il consuocero Roberto Held si è costituito: era ricercato dopo la sparatoria fatale alla 44enne

Leggi anche questi approfondimenti

dolores dori uccisa faidaDolores Dori, il consuocero Roberto Held arrestato per l'omicidio: «Ha esploso il colpo al campo rom che l'ha uccisa» - Si tratta del consuocero Roberto Held, cittadino italiano del 1975, che dopo settimane in cui era ... Secondo ilmattino.it

dolores dori uccisa faidaDelitto di Lonato, si è costituito l’omicida di Dolores Dori - Il 50enne Roberto Held, consuocero della vittima, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Desenzano del Garda ... Da giornaledibrescia.it

dolores dori uccisa faidaOmicidio al campo nomadi: fermato l'uomo che ha sparato a Dolores Dori - Roberto Held è stato raggiunto da un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Brescia, e successivamente portato nel carcere cittadino. Secondo bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Dolores Dori Uccisa Faida