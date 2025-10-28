Dolores Dori uccisa al campo rom svolta dopo l’agguato e la sparatoria | si consegna il consuocero che l’ha colpita
Riccardo Held, il consuocero di Dolores Dori, la 43enne uccisa all’ingresso di un campo rom a Lonato del Garda lo scorso 2 ottobre, si è costituito lunedì 27 settembre ai carabinieri di Brescia. Dopo settimane di ricerche da parte della autorità, è stato lo stesso indagato a consegnarsi spontaneamente al comando provinciale di Brescia, da dove poi le autorità lo hanno trasferito in carcere. Nei confronti dell’uomo, cittadino italiano nato nel 1975, la Procura della Repubblica di Brescia lo ha arrestato per omicidio. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a esplodere i tre colpi di pistola che hanno provocato la morte della donna. 🔗 Leggi su Open.online
