Dolores Dori il consuocero della donna sinti si è costituito | fermato per l’omicidio

Il 5 ottobre era ancora ricercato, ora il consuocero di Dolores Dori è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di essere il presunto responsabile dell’omicidio della 44enne di origini sinti, raggiunta da colpi di arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo rom di Lonato del Garda e poi lasciata fuori dall’ospedale di Desenzano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dolores Dori, il consuocero della donna sinti si è costituito: fermato per l’omicidio

