Wycon accende la notte di Halloween con look dark, vellutati e irresistibilmente glam. Halloween non è più solo maschere e costumi improvvisati, ma una vera passerella di creatività, dove il make-up diventa linguaggio e identità. Quest’anno il mood si sposta verso un’eleganza gotica, fatta di contrasti netti, texture vellutate e labbra che sanno di mistero. Wycon interpreta questa energia con una collezione che fonde intensità e femminilità in un equilibrio da brivido. L’attenzione si concentra sugli occhi, punto di partenza di ogni trasformazione. Le palpebre si vestono di tonalità profonde e opache con l’ombretto Last Crush Mono Matt Eyeshadow, perfetto per chi ama la definizione ma non rinuncia alla morbidezza del colore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dolcetto, scherzetto o make-up perfetto? Le proposte beauty di Wycon