Dogman: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Dogman, film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un camion guidato da un paraplegico travestito e che trasporta numerosi cani viene fermato per un controllo, e l’uomo è preso in custodia dalle autorità. Viene chiamata la psichiatra Evelyn perché lo interroghi su quello che è successo e l’uomo, Doug, inizia a raccontarle la sua storia, in un lungo flashback. Doug nasce in una famiglia disfunzionale dove subisce, insieme alla madre, le violenze del padre e del fratello, alcolizzati e fanatici religiosi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson