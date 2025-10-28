Dogman | la spiegazione del finale del film

Dogman ( qui la recensione ) è il film di Luc Besson, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2023, in cui si combinano drag queen, cani e violenza. Il film è guidato da uno spettacolare Caleb Landry Jones, ora protagonista per Besson anche di Dracula – L’amore perduto (attualmente al cinema). L’attore ha un talento straordinario nel suscitare inquietudine e disagio e sa come tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Il film attinge a questo particolare talento in modi che tendono alla prevedibilità, ma Jones rende con tocchi emotivi finemente calibrati che garantiscono una performance ricca di sorprese, fino ad un finale molto emotivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it