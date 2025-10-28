Dodicenne a scuola con un coltello segnalato dalla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha segnalato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del commissariato Dante, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in un istituto scolastico in zona Materdei dove era stato segnalato un alunno che, all’interno del suo zaino, custodiva un coltello. Gli operatori, una volta sul posto, sono stati avvicinati dalla docente, la quale ha raccontato di aver rinvenuto, all’interno dello zaino di un suo alunno, un coltello a serramanico e che il 12enne si era allontanato dall’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

