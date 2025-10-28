Doctor Who | BBC svela finalmente il destino della serie dopo l' addio di Ncuti Gatwa
L'emittente britannica ha annunciato quale sarà il futuro dello show cult confermando che il Dottore ritornerà sugli schermi nel 2026. BBC, dopo una lunga attesa, ha svelato il futuro di Doctor Who e l'emittente britannica ha inoltre confermato la fine della partnership che era stata stretta a livello internazionale con Disney+. Nel mese di maggio si era conclusa la messa in onda delle puntate con star Ncuti Gatwa, lasciando inoltre in sospeso i fan della saga sci-fi con un cliffhanger che sembrava aver anticipato un importante ritorno. L'annuncio sul futuro di Doctor Who Con un comunicato ufficiale e un annuncio sui social media, BBC ha ora annunciato che la serie Doctor Who ritornerà sugli schermi televisivi con un episodio speciale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
