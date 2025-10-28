Docenti assunti da concorsi PNRR hanno obbligo di abilitazione | si può conseguire prima o dopo la nomina

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato approfondito un tema centrale per chi ha superato il concorso PNRR3. Un focus particolare è stato posto su: la partecipazione obbligatoria ai corsi abilitanti da parte dei vincitori e la natura non selettiva di questi percorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Tardano ad arrivare gli stipendi dei docenti e ATA Neo assunti 2025. NoiPA ha avviato l'emissione straordinaria per gli arretrati di settembre e ottobre. #Stipendi - facebook.com Vai su Facebook

Graduatorie concorso PNRR 1 Docenti: ora sono visibili anche gli elenchi degli idonei, ecco le novità - Finalmente anche gli idonei del concorso PNRR 1 per docenti possono visualizzare la propria posizione in graduatoria. Segnala ticonsiglio.com

Reclutamento docenti, Anief chiede di assumere sui posti vacanti tutti gli idonei dei concorsi a partire dal 2012 fino al PNRR e i precari collocati nelle Gae e Gps - Su questo tema il sindacato Anief torna a chiedere con forza di assumere sui posti vacanti tutti gli idonei dei concorsi a partire dal 2012 fino al PNRR e i precari collocati nelle graduatorie Gae e ... Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, i posti per infanzia, primaria e secondaria di I e II grado - Oltre 58mila cattedre vacanti dei prossimi tre anni sono in ballo, ma solo sulla carta. Segnala tecnicadellascuola.it