Doccino aperto nel weekend emergenza in asilo | cucina allagata giù il controsoffitto

Cologno al Serio. Lunedì mattina, 27 ottobre, le cuoche della mensa nella Scuola d’Infanzia Statale in via Circonvallazione hanno riscontrato una situazione di emergenza: la cucina era allagata, il controsoffitto era crollato sugli elettrodomestici e la mensa presentava tracce di acqua e umidità. “Dopo un’immediata verifica – spiegano dal Comune – si è scoperto che un doccino lasciato aperto per tutto il fine settimana in un bagno al piano superiore aveva provocato l’allagamento di una sezione”, con le conseguenze che si possono immaginare. “La mensa rimarrà non utilizzabile per alcuni giorni – fanno sapere dall’amministrazione – la cucina necessiterà di lavori di ripristino, ancora in fase di valutazione anche economica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

